Вышел новый тизер "Американской истории ужасов"

Телеканал FX опубликовал свежий тизер двенадцатого сезона сериала "Американская история ужасов".

На экране - главные звезды шоу: Эмма Робертс, Кара Делевинь и Ким Кардашьян в стильных демонических образах. А еще - много пауков.

О сюжете нового сезона, дату премьеры которого объявили несколько дней назад, известно не много. В основу лег роман Даниэлы Валентин "Нежное состояние" обеременной актрисе, чьим ребенком хотят завладеть силы зла.

Сообщалось также, что авторы вдохновлялись "Ребенком Розмари" Романа Полански - зловещей картины, ставшей для автора отчасти пророческой.