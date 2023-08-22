«И просто так» продлен на третий сезон

Второй сезон сериала «И просто так» еще не завершен, а стриминг Max уже решил продлить его.

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Разумеется Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, вернутся к своим ролям. Майкл Патрик Кинг продолжит сочинять истории и режиссировать.

Второй сезон из одиннадцати серий дебютировал 22 июня и завершится 24 августа. По слухам, там должно состояться долгожданное камео.

«И просто так» является продолжением «Секса в большом городе» и рассказывает жизни и проблемах женщин за 55. Несмотря на смешанные отзывы, на сегодняшний день шоу является самым просматриваемым оригинальным сериалом Max.