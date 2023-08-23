Назван актерский состав сериала "Первокурсницы"

В сентябре начинается показ нового сериала "Первокурсницы". Главные роли в многосерийном фильме о том, что начинать жизнь с начала никогда не поздно, сыграли Анна Уколова ("Домашний арест") и Екатерина Стулова ("Жуки"). Их героини Настя и Жанна, две подруги, к своим 40 годам поняли, что пробовали в жизни многое, а вот для себя еще не жили, но цифра в паспорте - это не повод, чтобы бояться перемен.

Анна Уколова рассказывает о своей героине: "Моя Настя поняла, что где-то в жизни она оступилась, недостаточно позаботилась о себе, но это осознание не привело к тому, что героиня пала духом и сдалась. Наоборот, она решила взять себя в руки и сделать то, на что не хватило сил в прошлом. Мне кажется, это очень правильный посыл, и я надеюсь, что наши с Екатериной Стуловой персонажи поддержат и вдохновят зрителей".

Екатерина Стулова говорит о том, что в сериале "Первокурсницы" несколько главных идей. "Первая - это женская дружба, которую две героини, две девчонки смогли сохранить в течение многих лет, несмотря на разницу характера, разный образ жизни и темперамент. Они остаются вместе, они верны друг другу, поддерживают друг друга даже в самых авантюрных вещах. А вторая идея в том, что даже в 40 лет можно изменить свою жизнь. Мы все, конечно, знаем это по фильму "Москва слезам не верит",в нем есть крылатая фраза "В 40 лет жизнь только начинается". Так и у наших девчонок. В какую сторону - узнаете позже. Играя "первокурсниц", мы с Аней Уколовой, конечно, вспоминали свое студенчество, к тому же мы учились в одном институте, на курсах разных мастеров. В жизни мы дружим уже много лет, поэтому нам было легко играть двух подруг", - сказала актриса.