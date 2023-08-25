Сериалы, основанные на реальных событиях

Многие при просмотре сериалов не задумываются о том, что в основу сюжета легли реальные события. Сейчас режиссеры все чаще стали снимать кино, вдохновленное жизненными историями.

© Кадр из сериала "Охотник за разумом"

“Рамблер” сделал подборку сериалов, которые были сняты по реальным событиям.

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“Охотник за разумом”, 2017-2019 годы

По сюжету сериала молодой агент ФБР Холден Форд беседует с самыми жуткими маньяками в истории. Он хочет понять, что толкнуло их на совершение таких ужасных преступлений. Руководство дает Форду напарника — опытного служащего Билла Тенча.

Кадр из сериала "Охотник за разумом"

Происходящее в сериале местами выглядит невероятным, но несмотря на это, он основан на книге реального агента ФБР Джона Дугласа “Охотники за умами”. В 70-х годах он изучал поведение маньяков с помощью профайлинга. Создатели экранизации изменили имена полицейских, а вот имена маньяков оставили прежними.

"Самый громкий голос", 2019 год

Сериал рассказывает о Роджере Айлзе, руководителе канала Fox News. Он считался одним из самых успешных медиаменеджеров Америки. Но однажды Айлза обвинили в харассменте, и его карьера разрушилась.

Сериал основан на реальной истории Роджера Айлза. До него был снят фильм “Скандал”, рассказывающий о том, как тысячи женщин обвинили медиаменеджера в домогательствах.

"Мастера секса", 2013-2016 годы

По сюжету сериала известный сексолог Уильям Мастерс и его ассистентка Вирджиния Джонсон изучают сексуальные привычки людей. Они приходят к неожиданным открытиям, и в конце концов провоцируют сексуальную революцию.

Сериал снят по мотивам книги-биографии реальных Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон. Герои получились очень похожими на своих книжных прототипов благодаря актерам главных ролей.

"Вражда", 2017 год