Сериалы, основанные на реальных событиях
Многие при просмотре сериалов не задумываются о том, что в основу сюжета легли реальные события. Сейчас режиссеры все чаще стали снимать кино, вдохновленное жизненными историями.
“Рамблер” сделал подборку сериалов, которые были сняты по реальным событиям.
“Охотник за разумом”, 2017-2019 годы
По сюжету сериала молодой агент ФБР Холден Форд беседует с самыми жуткими маньяками в истории. Он хочет понять, что толкнуло их на совершение таких ужасных преступлений. Руководство дает Форду напарника — опытного служащего Билла Тенча.
Происходящее в сериале местами выглядит невероятным, но несмотря на это, он основан на книге реального агента ФБР Джона Дугласа “Охотники за умами”. В 70-х годах он изучал поведение маньяков с помощью профайлинга. Создатели экранизации изменили имена полицейских, а вот имена маньяков оставили прежними.
"Самый громкий голос", 2019 год
Сериал рассказывает о Роджере Айлзе, руководителе канала Fox News. Он считался одним из самых успешных медиаменеджеров Америки. Но однажды Айлза обвинили в харассменте, и его карьера разрушилась.
Сериал основан на реальной истории Роджера Айлза. До него был снят фильм “Скандал”, рассказывающий о том, как тысячи женщин обвинили медиаменеджера в домогательствах.
"Мастера секса", 2013-2016 годы
По сюжету сериала известный сексолог Уильям Мастерс и его ассистентка Вирджиния Джонсон изучают сексуальные привычки людей. Они приходят к неожиданным открытиям, и в конце концов провоцируют сексуальную революцию.
Сериал снят по мотивам книги-биографии реальных Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон. Герои получились очень похожими на своих книжных прототипов благодаря актерам главных ролей.
"Вражда", 2017 год
Сериал рассказывает о сложной истории взаимоотношений двух голливудских актрис — Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд. Между девушками всю жизнь была взаимная ненависть, которая достигла своего пика во время съемок фильма “Что случилось с Бэби Джейн?”. Сериал был основан на реальной истории соперничества двух актрис.