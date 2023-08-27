Привет из 80-х: Янковский и Минекаев в сериале «Слово пацана»

«“Слово пацана” — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы» .