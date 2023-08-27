Привет из 80-х: Янковский и Минекаев в сериале «Слово пацана»

Привет из 80-х: Иван Янковский и Рузиль Минекаев в сериале «Слово пацана»
Видеосервисы Wink и START выпустили официальные тизер и постер восьмисерийной драмы «Слово пацана», которая рассказывает о переломном периоде в жизни страны. История разворачивается в конце 1980-х и напомнит нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса.
В проекте снялись Рузиль Минекаев , Иван Янковский, Никита Кологривый и Сергей Бурунов. Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников. Премьера состоится осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета.
Иван Янковский, исполнитель главной роли:
«“Слово пацана” — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы» .
Проект « Слово пацана» стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров « Новый сезон» , который пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Показ первых эпизодов состоится в заключительный день фестиваля.
Сюжет сериала переносит во время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.