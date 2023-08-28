Второй сезон сериала "Иванько" выходит на ТНТ и Premier
18 сентября выходит второй сезон комедийного сериала "Иванько". Появится на канале ТНТ в 20.00 и в онлайн-кинотеатре Premier. Что любопытно, в этот же день выходит не менее долгожданное продолжение сериала "Папины дочки" - на СТС и на Start , что означает - к началу сезона начинается настоящая борьба за зрителя.
Комедийный сериал с терапевтическим эффектом - так позиционируют "Иванько" - это житейская история о непохожих друг на друга и очень узнаваемых героях, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше.
В первом сезоне главные героини сериала - учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся - наделали кучу ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы иногда делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и попыток их исправить…
В продолжении сериала зрители встретятся с персонажами Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Виктории Заболотной, Дениса Шведова, Алексея Верткова, Михаила Тройника, Анастасии Акатовой, Антона Шаврина и других актеров. К ним присоединился звезда сериала "Патриот" Дмитрий Журавлев в неожиданном для себя образе. Режиссером второго сезона стала креативный продюсер и сценарист "Иванько" Ксения Воронина ("Физрук", "Универ").
Прямая речь
Ксения Воронина, креативный продюсер и сценарист:
"Основные темы нового сезона, как у нас обычно бывает, это волнующие нас в реальной жизни вопросы. Отношения с родителями, отношения мужчин и женщин, самореализация, поиски себя. Одна из главных тем - принятие. Принятие, в первую очередь, себя. Героини ищут ответ ответ на вопрос, что есть счастье для них, кто они вообще такие и как себя полюбить. Второй сезон будет еще смешнее и еще драматичнее".