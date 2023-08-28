Второй сезон сериала "Иванько" выходит на ТНТ и Premier

18 сентября выходит второй сезон комедийного сериала "Иванько". Появится на канале ТНТ в 20.00 и в онлайн-кинотеатре Premier. Что любопытно, в этот же день выходит не менее долгожданное продолжение сериала "Папины дочки" - на СТС и на Start , что означает - к началу сезона начинается настоящая борьба за зрителя.

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Комедийный сериал с терапевтическим эффектом - так позиционируют "Иванько" - это житейская история о непохожих друг на друга и очень узнаваемых героях, которые отчаянно пытаются наладить свою жизнь, но запутываются еще больше.

В первом сезоне главные героини сериала - учительница английского Валя, тамада и танцовщица Настя, учительница биологии Яся - наделали кучу ошибок, и теперь они вынуждены разгребать их последствия. Но поскольку выводы, которые мы иногда делаем, тоже часто оказываются ошибочными, жизнь превращается в непрерывный путь из новых ошибок и попыток их исправить…

Прямая речь

Ксения Воронина, креативный продюсер и сценарист: