Первые зрители в восторге от сериала «Ван-Пис»

Я посмотрел «Ван-Пис» от Netflix. Не могу раскрывать все подробности, но могу сказать, что я пересмотрел первый сезон уже несколько раз. Он очень хорош.



«Ван-Пис» просто отличный. Верный оригиналу, когда это нужно, но при этом со свежим взглядом на мир, который понравится и новичкам. Актёрский состав просто идеален.



Как человек, который раньше ничего не слышал о «Ван-Писе», я был очень тронут его персонажами и энергетикой. Шоу даже заставило меня наконец погрузиться в аниме!



Я могу сказать, что это именно то шоу, которое ждали фанаты манги и аниме с живыми актёрами. Это ТА САМАЯ экранизация.