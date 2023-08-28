Начались съемки сериала «Плевако» с Безруковым

Актер Сергей Безруков 28 августа снялся на улицах Троицка (Челябинская область) в сериале «Плевако». Как передает с места событий корреспондент URA.RU, съемки не стали отменять, несмотря на дождливую погоду.

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Творческая группа прибыла в Челябинскую область для создания телевизионной саги о знаменитом в предреволюционной России адвокате Федоре Плевако, родившемся в XIX веке в Троицке. Главную роль играет Безруков, среди других участников съемок — Ольга Лерман и актер Московского губернского театра Евгений Гомоной.