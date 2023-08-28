Мельникова прокомментировала свое возвращение в "Папины дочки"

"Для меня эта история - одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период, - рассказала Дарья в комментарии "СтарХиту". - Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий - все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же".