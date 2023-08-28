Дарья Мельникова прокомментировала свое возвращение в "Папины дочки"
Появились первые кадры с актрисой Дарьей Мельниковой в роли повзрослевшей Жени Васнецовой. Судя по ним, персонаж Дарьи окажется отделении скорой помощи с травмой ноги - вероятно, взрослая Женя все также увлекается спортом. Актриса, комментируя свою работу над продолжением, с большим теплом отозвалась о съемках оригинального телесериала.
Первая серия новых "Папиных дочек" выйдет в эфир 18 сентября. Известно, что в сериале сыграют почти все ключевые актеры оригинального сериала, включая и Дарью Мельникову. Ранее сообщалось, что она не примет участие в возрожденном проекте.
"Для меня эта история - одно яркое большое воспоминание, непосредственно проходящее через весь мой пубертатный период, - рассказала Дарья в комментарии "СтарХиту". - Тогда у нас сложился действительно дружный коллектив. Были задор, оригинальный сценарий - все сошлось. Надеюсь, в новом сезоне будет так же".
Также Дарья отметила, что уже успела поработать с актрисами Витой Корниенко и Евой Смирновой - новыми дочками. "Что тут скажешь, они маленькие профессионалы!", - заключила она.