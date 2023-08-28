Лариса Долина снялась в российско-турецком сериале "Блеск"
Завершились съемки российско-турецкого сериала "Блеск" - о знакомстве россиянки и турка, которое перерастает в большую аферу. Смогут ли молодая петербурженка Аня и Серкан выбраться из паутины лжи или, наоборот, используют ее для достижения своих целей? Представлена тизер-сцена проекта, в которой зрители могут увидеть знакомые лица, в частности - певицу Ларису Долину, сыгравшую одну из ролей в сериале.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре "Иви". Его производством занимается продюсерский центр "Синема Продакшн".
В проекте приняли участие Саша Бортич, Кирилл Кяро, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и другие актеры.
В сериале также будет два камео: Агата Муцениеце сыграла плачущую над историями героинь ведущую youtube-шоу (у Агаты есть реальное шоу - "Честный развод"), а Настасья Самбурская - певицу шансона.
"Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с "наследственностью" - ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение - фальшивка, как и титул султана. Серкан - аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю", - говорится в синопсисе сериала.
Режиссер сериала - Мария Агранович, шоураннер - Маруся Трубникова. Продюсеры - Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Эльмира Айнулова и Мария Журомская, креативный продюсер - Инна Оркина-Сексте.
Съемки сериала начались в Санкт-Петербурге на Неве, а завершились в Стамбуле на берегах Босфора. Все серии выйдут в 2023 году.
Прямая речь
Лариса Долина, актриса:
"Мне всегда очень интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы - такая возможность выпадает редко, так как в основном мне предлагают роли, где нужно петь. Моя героиня в "Блеске" похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным - с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами. Я благодарна всем, с кем удалось поработать в кадре, и съемочной группе - мне хочется надеяться, что наш сериал ждет успех".