Лариса Долина снялась в российско-турецком сериале "Блеск"

Завершились съемки российско-турецкого сериала "Блеск" - о знакомстве россиянки и турка, которое перерастает в большую аферу. Смогут ли молодая петербурженка Аня и Серкан выбраться из паутины лжи или, наоборот, используют ее для достижения своих целей? Представлена тизер-сцена проекта, в которой зрители могут увидеть знакомые лица, в частности - певицу Ларису Долину , сыгравшую одну из ролей в сериале.

"Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с "наследственностью" - ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение - фальшивка, как и титул султана. Серкан - аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю", - говорится в синопсисе сериала.

Прямая речь

"Мне всегда очень интересно пробовать себя на съемочной площадке в качестве драматической актрисы - такая возможность выпадает редко, так как в основном мне предлагают роли, где нужно петь. Моя героиня в "Блеске" похожа на меня характером, поэтому то, как я представляла эту роль, во многом сошлось с тем, как видела ее режиссер Мария Агранович. На съемочной площадке царила очень приятная атмосфера, и сам материал, нужно признать, получился добротным - с интересными диалогами, характерами, сюжетными поворотами. Я благодарна всем, с кем удалось поработать в кадре, и съемочной группе - мне хочется надеяться, что наш сериал ждет успех".