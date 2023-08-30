В новой фэнтези-вселенной "Иные" будет сериал

В декабре в России состоится премьера фэнтези-сериала "Иные", который создается по одноименной книге молодой писательницы, лауреата премии "Электронная буква" Александры Яковлевой. Роман рассказывает о людях со сверхспособностями в альтернативном мире 1940-х годов.

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У главной героини Ани есть сверхспособность, которую она не умеет контролировать: силой голоса девушка может разрушить все вокруг. За окном 1940 год. Аня живет в Ленинграде вместе со старшим братом Петей. Испугавшись, что он погибнет в аварии, Аня кричит - и отбрасывает грузовик и трамвай. Разбита мостовая, ранены пешеходы, всюду кровь. Вскоре девушкой начинают интересоваться органы госбезопасности, а еще - загадочный иностранец с рукой в механической перчатке. Ане придется бежать как можно дальше. Удастся ли ей сохранить свободу? Есть ли в мире те, кто будет готов ее защитить и понять - или даже окажется похожим на нее?

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Писательница Александра Яковлева родом из Омска, она автор детских и подростковых повестей и сказок, обладательница нескольких литературных наград. В 2021 году Яковлева стала лауреатом премии "Электронная буква" - ее повесть "Голубиные дети" выиграла в номинации "Роман взросления".

"Для меня "Иные" - это история о принятии себя и своей силы. О выборе только своего пути, какими бы ни были желания или требования других. Именно такой путь проходит героиня романа Аня. Поначалу зажатая и запуганная девушка, которая изо всех сил пытается скрыть свою истинную природу и вписаться в рамки "нормального" общества, она позволяет сильным мира сего управлять собой. Аня проходит череду абьюзивных взаимоотношений - с мужчинами, родственниками, государственной машиной, но все эти отношения не ломают, а, наоборот, закаляют, высекают из нее совсем иную женщину. То, что раньше Аня считала слабостью, постепенно осознается как сила - и героиня учится ею пользоваться и говорить категоричное: "Нет, со мной так нельзя". Помимо Ани похожим путем идут и другие персонажи "Иных" - например, мальчик Борух, обманом увезенный в "школу" для уникальных детей, и помощница Максимилиана Нойманна Катарина. Только у их историй совсем другой финал, и отчасти поэтому я особенно им сочувствую", - говорит Александра Яковлева.