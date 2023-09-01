Премьеру нового сезона "Настоящего детектива" перенесли

Четвертый сезон "Настоящего детектива" не выйдет осенью, как было обещано ранее. Продолжение шоу с Джоди Фостер появится только в январе 2024 года.

Точная причина задержки неизвестна, но издание Deadline связывает ее с забастовкой сценаристов и актеров.