Премьеру нового сезона "Настоящего детектива" перенесли
Четвертый сезон "Настоящего детектива" не выйдет осенью, как было обещано ранее. Продолжение шоу с Джоди Фостер появится только в январе 2024 года.
Точная причина задержки неизвестна, но издание Deadline связывает ее с забастовкой сценаристов и актеров.
Четвертый сезон носит название Night Country ("Ночная страна"), действие происходит во время полярной ночи. Фостер играет детектива городка Эннис (штат Аляска). Ей предстоит вместе с напарницей (Кали Райс) расследовать исчезновение шестерых работников полярной станции.