Почему жену Росса в "Друзьях" быстро вывели из сериала
Режиссер многих популярных ситкомов Джеймс Берроуз, стоявший у истоков культового сериала «Друзья», рассказал о том, почему из шоу пропала девушка Эмили, ставшая ненадолго женой Росса Геллера.
Персонажа сыграла Хелен Бексендейл, появившаяся в итоге в 14 эпизодах.
«Она была милой, но не особенно смешной. А еще в паре Росс-Эмили не хватало естественной экранной химии по сравнению с Россом и Рейчел — героиней Дженнифер Энистон. Дэвиду Швиммеру не хватало опоры для толчка. Это как попробовать хлопать одной рукой. А в ситкомах и любых романтических комедиях химия между персонажами и смешное одинаково важны. Мы поняли, что любая новая подружка Росса должна быть такой же веселой, как Рейчел», — отметил режиссер.
Историю Эмили получилось корректно завершить за счет сжатых сроков работы над сериалом.
«Часто бывает так, что вы не можете провести повторный кастинг из-за сжатых сроков съемок или других организационных причин. Но при этом нужен персонаж, который вызывает смех. Иногда вы начинаете сюжетную арку, а она не получается, и вам приходится избавляться от этого человека. Если это не постоянный персонаж, то с ним можно быстро распрощаться. В тоже время верно и обратное — если возникает химия, сценаристы работают над тем, чтобы найти способ сохранить актера», — добавил Берроуз.
Но для актрисы Хелен Бексендейл такое развитие событий оказалось даже удачным. Она забеременела между 4 и 5 сезонами. И в финальных появлениях создателям приходилось ухищряться, чтобы не показывать уже заметный живот.