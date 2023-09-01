Почему жену Росса в "Друзьях" быстро вывели из сериала

«Часто бывает так, что вы не можете провести повторный кастинг из-за сжатых сроков съемок или других организационных причин. Но при этом нужен персонаж, который вызывает смех. Иногда вы начинаете сюжетную арку, а она не получается, и вам приходится избавляться от этого человека. Если это не постоянный персонаж, то с ним можно быстро распрощаться. В тоже время верно и обратное — если возникает химия, сценаристы работают над тем, чтобы найти способ сохранить актера», — добавил Берроуз.