Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» закрыли

Последние серии вышли 11 июля. При этом в шоу так и не раскрыли главную интригу проекта — кто оказался отцом ребенка главной героини Софи.

Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» состоялась в январе 2022 года. По сюжету Софи рассказывает своей дочери, как встретила своего мужа. Ее прошлое разворачивается в 2022 году, когда одинокая девушка ищет избранника в приложениях для знакомств. Она жалуется, что за год ей пришлось побывать на 87 свиданиях.