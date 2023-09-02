Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» закрыли
Онлайн-кинотеатр Hulu закрыл сериал «Как я встретила вашего папу» после второго сезона. Об этом сообщает Variety.
Последние серии вышли 11 июля. При этом в шоу так и не раскрыли главную интригу проекта — кто оказался отцом ребенка главной героини Софи.
Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» состоялась в январе 2022 года. По сюжету Софи рассказывает своей дочери, как встретила своего мужа. Ее прошлое разворачивается в 2022 году, когда одинокая девушка ищет избранника в приложениях для знакомств. Она жалуется, что за год ей пришлось побывать на 87 свиданиях.
Взрослую Софи играет Ким Кэтролл, молодую — Хилари Дафф. В сериале также снялись Франсия Райса, Том Эйнсли, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн и Сурадж Шарма.
Шоу стало спин-оффом ситкома «Как я встретил вашу маму», выходившего с 2005 по 2014 год. Сериал стал обладателем шести премий «Эмми». Всего вышло девять сезонов. В нем снялись Джош Рэднор, Джейсон Сигел, Коби Смолдерс, Нил Пастрик Харрис, Элисон Ханниган и другие. Создателями выступили Картер Бейз и Крейг Томас.