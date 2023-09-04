Названа дата выхода сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

На сайте Avatar News появилась информация, касательно выхода сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Если ранее был известен только год, то сейчас раскрыли и месяц — премьера шоу якобы ожидается в феврале 2024 года, пока без точной даты.

Netflix наверняка скоро сам объявит точную дату выхода. Всё, что выходило в качестве рекламы шоу — несколько постеров с главными персонажами и короткий тизер с элементами стихий. Больше ничего не было.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.