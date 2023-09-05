Умер создатель сериала "Чертова служба в госпитале МЭШ" Роберт Клэйн

Ушел из жизни Роберт Клэйн, американский сценарист, продюсер и режиссер, в первую очередь известный как создатель сериала про МЭШ, по культовой комедии "Уик-энд у Берни" и ее сиквелу.

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О кончине лауреата премии "Эмми" сообщил его сын Джон. Клэйн умер в Калифорнии на 82-м году жизни от почечной недостаточности.

Роберт Клэйн родился на Лонг-Айленде. Получил степень по английскому языку в Университете Северной Каролины. Написал два романа, один из них - "Где Поппа?" - экранизирован.

Как режиссер снял вторую часть "Уик-энда", сериал "Детская комната", получившую "Оскар" комедию "Слава богу, сегодня пятница".