Во втором сезоне «Уэнсдей» не будет одного из главных героев

В начале января пользовательница «Твиттера» под ником Milkievich обвинила звезду сериала «Уэнсдей» Перси Хайнса Уайта в домогательствах к молодым девушкам. Она утверждала, что Уайт с друзьями устраивал тусовки, где якобы спаивал юных фанаток и принуждал их к половым действиям. Спустя полгода актёр ответил на обвинения, отрицая всю информацию.

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Как сообщает авторитетный инсайдер MyTimeToShineHello, сценаристы «Уэнсдей» решили убрать персонажа Хайнса Уайта из сюжета второго сезона.

Теперь Ксавье Торп может появиться разве что в обсуждениях героев, однако его самого в продолжении не будет. Судя по всему, это связано с теми самыми обвинениями в домогательствах — актёр и авторы шоу пока не комментировали ситуацию.