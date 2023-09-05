Вышел трейлер финального сезона сериала «Контейнер»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер третьего и финального сезона сериала «Контейнер». В ролике можно увидеть главных героев и события, которые произойдут с ними в новом сезоне.

В финале драмы о суррогатном материнстве героям придётся вернуться к тому, с чего все начиналось, и наконец понять, куда приводит бизнес, построенный на чувствах. Какие грани суррогатного материнства откроются на этот раз?