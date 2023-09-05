В шестом сезоне «Короны» покажут свадьба Чарльза и Камиллы

Netflix поделился в соцсетях фотографией из новых эпизодов.

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Новый сезон «Короны», новая большая свадьба. Netflix анонсировал в соцсетях шестой сезон своего популярного сериала о жизни королевской семьи Великобритании.

Пользователи увидели в аккаунте стримингового сервиса в Twitter фотографию программы свадебного торжества 2005-го года, когда тогдашний принц Чарльз сочетался узами брака со своей давней любовью – Камиллой.

Inc-News

Камилла Паркер Боулз присутствовала в сериале, начиная с третьего сезона. В двух сезонах её играла Эмиральд Феннел, а в двух других Оливия Уильямс.

Одной из сюжетных линий проекта стал рассказ об истории любви Камиллы и Чарльза, которая в 1995-м году привела к окончанию брака наследного принца и принцессы Дианы.

Последний на сегодняшний день вышедший на Netflix пятый сезон «Короны» завершился передачей Гонконга под управление Китая в 1997-м году, за несколько месяцев до гибели Дианы в автокатастрофе.

«После шести сезонов, семи лет и трёх актёрских составов «Корона» Netflix завершится в конце этого года. Вскоре мы вернёмся с новым материалом, но здесь намёк на то, что будет в последнем сезоне», - говорится под фотографией свадебной программы в Twitter.