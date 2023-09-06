Стоит ли смотреть сериал «Ван Пис»

Сейчас время ремейков, переосмыслений и переделок классики — от этого никуда не деться, и остаётся только смириться. Конечно, можно игнорировать любые экранизации любимых историй, но так есть риск пропустить что-то удивительное и увлекательное, ведь среди них иногда попадаются настоящие сокровища.

Стриминговый сервис Netflix выпустил игровой ремейк культового аниме «One Piece. Большой куш» с реальными актёрами, состоящий из восьми серий. Казалось бы, зачем пытаться после провальной «Тетради смерти»?

Возможно всё не так плохо — давайте разбираться с Тлум.Ру.

О чём сериал?

Молодой пират Монки Д. Луффи отправляется в полный опасностей океан Гранд Лайн — всё для того, чтобы найти Большой куш (тот самый One Piece), легендарное сокровище, которое сделает его Королём Пиратов. Ещё много лет назад во время казни легендарный король пиратов Голд Роджер с эшафота рассказывает, где он спрятал своё сокровище.

С тех пор началась великая эра пиратов. Сам Монки Д. Луффи обладает силой дьявольского фрукта, позволяющей ему растягивать тело как резину. Он собирается осуществить свою мечту и отыскать Большой куш, а для этого ему нужна верная команда и, конечно же, пиратская птица. Но есть одна проблема — любое соприкосновение с морской водой полностью лишает героя сил. А ещё он не умеет плавать. Сумеет ли Луффи собрать пиратскую команду и достичь своей цели?

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Что показали?

Отношение у зрителей к любым ремейкам сложилось вполне однозначное: оригинал выигрывает в любом случае, раньше было лучше, и вообще лучше бы взялись за экранизацию новых произведений. Аниме и манга «One Piece. Большой куш» кажутся совершенно невозможными для достойного воплощения на большом экране: каноны физики в истории нарушены полностью, у людей от природы волосы неестественного для нас цвета, в этом мире есть волшебные существа, а улитки занимают важное место в сюжете. К тому же, аниме One Piece состоит из более, чем тысячи эпизодов — а в шоу всего восемь серий по часу каждая.

Тем не менее, сериал от Netflix, кажется, справляется со своей задачей. Градус абсурдности, которым славится оригинальное аниме, не спадает ни на секунду, а персонажи порой попадают в самые странные приключения и выпутываются из них нелепо, но умело. Главный герой — не идеальный добрый и мудрый протагонист. Местами он даже раздражающий (большую часть времени), но, к счастью, его окружают персонажи, которые успешно его уравновешивают. К тому же, Луффи потрясающе везучий, и это помогает ему справляться с любыми неприятностями. При этом он позитивно настроен, старается выбирать «хорошие» способы достижения целей и заступается за своих друзей — это отличная ролевая модель для юных зрителей. Он вдохновляет других персонажей следовать своим мечтам и менять свою жизнь, и за одно это ему можно простить некоторые глупость и нелепость.

Конечно, Луффи отправляется в путешествие не в одиночку: без друзей он бы и не справился, ведь ответственностью, сообразительностью или мудростью он не отличается. Помогают ему Ророноа Зоро, тихий и замкнутый в себе воитель с тремя мечами; Нами, гениальная воровка, которая лучше всех составляет карты; Санджи, профессиональный кок, главное оружие которого — ноги; Усопп, меткий, но не слишком смелый стрелок — он мечтает стать лучше, чем он есть сейчас.

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Не обходится и без присущего Netflix разнообразия: и мужчины, и женщины равны, герои на экране отличаются внешним видом и цветом кожи, и при этом нельзя сказать, что во внешнем виде протагонистов создатели отошли далеко от канона. Женские персонажи не слишком сексуализированы, в отличие от оригинальных персонажей из манги и аниме — и это приятно, потому что подобным крайностям, кажется, давно пора уйти на покой.

Так уж выходит, что история о пиратах невозможна без определённой доли жестокости — и оружие, и кровь тут показывают, так что самым юным зрителям сериал не подойдёт. Он скорее для подростков и их родителей: в меру жутенький, в меру (но по-хорошему) дурной и, конечно же, очень увлекательный. Боевые сцены содержат постановочную хореографию и преувеличенное «мультяшное» насилие. Ну и не забываем, что верный спутник любого пирата — бутылочка рома, этому нас научили ещё «Пираты Карибского моря».

В общем, темы не всегда детские, так что лучше смотреть вместе с ребёнком или отложить шоу до более взрослого возраста. Тем не менее, центральные темы сериала — не насилие, драки и опасности, а дружба и мечты. Наставник Луффи говорит ему, что насилие не всегда является выходом из сложной и даже безвыходной ситуации.

История стара как мир: важно верить в себя и не давать другим решать, как вам самим прожить свою жизнь. Это банальный посыл, однако иногда именно примера героя с экрана телевизора или компьютера вдохновляет на новые свершения. Уместить огромную предысторию в восемь эпизодов непросто, но у создателей это удаётся — насколько возможно. Нам рассказывают о происхождении Луффи, о том, как ему удалось получить способность растягивать своё тело, будто оно резиновое; как он сформировал свою команду Пиратов Соломенной Шляпы; как они отправились в первое путешествие по морскому маршруту, известному как Гранд Лайн. При этом история переработана, чтобы вписаться в рамки сериала, а зрители не успели заскучать.

В «Ван Пис» достаточно большой порог входа: в мире придётся разбираться, а иногда абсурдность происходящего просто зашкаливает.

Тем, кто смотрел оригинальное аниме или читал мангу, влиться в историю будет проще, однако тут не получится избежать сравнения, которое с большой вероятностью будет не в пользу новинки от Netflix. Всё-таки, как ни старайся передать яркость картинки в реальной жизни, анимацию в этом плане не переплюнешь.При этом убирается затянутость оригинала — в восьми первых эпизодах умудрились показать целых сорок пять серий аниме.

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В этом есть как плюсы, так и минусы — например, долгие боевые сцены, которых в оригинале было многовато, а длились они порой по несколько часов. Многие поклонники аниме проматывали их во время просмотра — экшен экшеном, а полдня подряд смотреть на сражения нравится не каждому.