Умер создатель сериала "Бесстыдники" Нэйтан Луис Джексон

На 45-м году жизни скончался Нэйтан Луис Джексон, отмеченный наградами драматург, создатель сериала "Спецназ" и супергеройского шоу Marvel "Люк Кейдж". В проектах артист выступал как сценарист и продюсер.

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Плюс на его счету антология "Гений"- сезон про Арету Франклин, скандальная многосерийная подростковая драма "13 причин почему" и другие заметные проекты.

Как рассказала New York Times вдова Джексона Меган, у ее мужа были проблемы с сердцем, в частности - расслоение и аневризма аорты. При этом точную причину смерти женщина не обозначила.

Нэйтан Луис Джексон дебютировал как драматург на внебродвейских постановках еще студентом: его Broke-ology 2009 года стала большим театральным событием.

Работа Джексона в Голливуде, помимо прочего, включает должность штатного сценариста криминальной драмы "Саутленд" и "Бесстыдников".