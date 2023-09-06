Сериал «Ван-Пис» стартовал в два раза лучше третьего сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал данные о просмотрах сериала «Ван-Пис» с 31 августа по 3 сентября. Так, за четыре дня с момента выхода зрители посмотрели шоу в течение 140 млн часов, набрав в общем счёте 18,5 млн просмотров. Это лучший результат прошлой недели и один из лучших показателей 2023 года.

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«Ван-Пис» почти в два раза превзошёл показатели третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом (73 млн часов) и практически в семь — провального «Ковбоя Бипопа» (21,6 млн часов). Последний сериал не стали продлевать на второй сезон уже три недели после премьеры. Возможно, судьба «Ван-Писа» также решится уже до конца сентября.