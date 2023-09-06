Саша Стоун снимется в сериале «Постучись в мою дверь»

Телеведущий и блогер Саша Стоун (настоящее имя Александр Зарубин) присоединился к касту российской версии сериала "Постучись в мою дверь". Об этом сообщила пресс-служба "Газпром-Медиа Холдинг".
Для Стоуна работа в сериале станет уже вторым кинопроектом.
"Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил свое участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино - это огромная мечта", - признался он.
Саша Стоун воплотит на экране бывшего парня главной героини Саши. Главные роли в адаптации популярного турецкого сериала исполнят Никита Волков и Лиана Гриба.
Кроме того, в сериале снимутся Влад Соколовский, Максим Белбородов, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.
Российскую версию "Постучись в мою дверь" покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.