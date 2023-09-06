Саша Стоун снимется в сериале «Постучись в мою дверь»

"Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил свое участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино - это огромная мечта", - признался он.