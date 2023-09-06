Детективный сериал снимают с участием собаки в парке «Швейцария»
Детективный сериал снимают с участием собаки в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде, сообщает министр культуры региона Наталья Суханова в соцсетях. Главную роль в картине исполняет собака Груня. Как называется сериал и что легло в основу его сюжета — неизвестно.
К съемкам привлекли местных специалистов. Министр культуры тоже посетила съемочную площадку, узнав о плюсах и минусах региона для съемок.
«Нижний Новгород и область — это готовая декорация для любого кино, — уже не вызывает ни у кого сомнений», — поделилась Наталь Суханова.