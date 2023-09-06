Детективный сериал снимают с участием собаки в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде, сообщает министр культуры региона Наталья Суханова в соцсетях. Главную роль в картине исполняет собака Груня. Как называется сериал и что легло в основу его сюжета — неизвестно.