"Эпидемия" и "Кроссфаер" выйдут в сентябре на канале 2х2

Телеканал 2х2 объявил о главных премьерах сентября. Список сериалов, готовящихся к выходу на канале, оказался в распоряжении "Газеты.Ru".

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Одной из самых громких премьер представители канала называют сериал онлайн-кинотеатра PREMIER "Эпидемия", который ранее хвалил писатель Стивен Кинг, а права на его показ приобретал стриминговый сервис Netflix.

По сюжету сериала вирус уничтожает население земли и заставляет московскую семью бороться за выживание по пути в Карелию.

Сериал стартует на канале 11 сентября в 23:05.

В тот же день на канале начнется показ сериала "Кроссфаер", герой которого - прикованный к инвалидному креслу киберспортсмен Лу Сяо Бэй.