"Эпидемия" и "Кроссфаер" выйдут в сентябре на канале 2х2
Телеканал 2х2 объявил о главных премьерах сентября. Список сериалов, готовящихся к выходу на канале, оказался в распоряжении "Газеты.Ru".
Одной из самых громких премьер представители канала называют сериал онлайн-кинотеатра PREMIER "Эпидемия", который ранее хвалил писатель Стивен Кинг, а права на его показ приобретал стриминговый сервис Netflix.
По сюжету сериала вирус уничтожает население земли и заставляет московскую семью бороться за выживание по пути в Карелию.
Сериал стартует на канале 11 сентября в 23:05.
В тот же день на канале начнется показ сериала "Кроссфаер", герой которого - прикованный к инвалидному креслу киберспортсмен Лу Сяо Бэй.
Также канал представит передачу "Спорстмемы 2х2" о странных видах спорта с блогером Юрием The Professional, утреннюю зарядку "Вставай на 2х2", шоу о регби со знаменитостями "Раз на раз", шоу о мировых фестивалях с Диной Мар и Лео Канделаки "Инспектор 2х2" и проект о кухнях мира "Ешь, Люби, Косплей", в котором гости будут пытаться приготовить блюда по фото без рецептов.