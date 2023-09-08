Сценарий второго сезона «Ван-Писа» уже готов

Как рассказал глава Tomorrow Studios Марти Адельштейн, авторы сериала «Ван-Пис» для Netflix уже написали сценарий второго сезона. Они уже готовы приступить к съёмкам продолжения, однако производству мешает забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

Интересно, что Netflix официально не продлевал «Ван-Пис» на второй сезон, однако слова Адельштейна можно воспринимать именно так. Как сообщил топ-менеджер, зрителям не придётся долго ждать продолжения — оно выйдет спустя год-полтора после завершения протестов.