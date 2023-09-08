Вышел трейлер продолжения "Люпена" с Омаром Си

В других ролях - Людивин Санье, Антуан Гуй , Ширине Бутелла. Создатели программы - Джордж Кей, известный по проекту "Убивая Еву" , и Франсуа Узан.

Первый сезон вышел в 2021 году. Съемки проекта стартовали еще в 2019-м, но были на время прерваны из-за пандемии.