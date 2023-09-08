Вышел трейлер продолжения "Люпена" с Омаром Си
Опубликован трейлер третьей части сериала "Люпен". Это современное переосмысление классических авантюрных романов Мориса Леблана.
Главную роль - джентльмена-грабителя - сыграл Омар Си, 45-летний французский актер сенегальского происхождения.
В других ролях - Людивин Санье, Антуан Гуй, Ширине Бутелла. Создатели программы - Джордж Кей, известный по проекту "Убивая Еву", и Франсуа Узан.
Релиз - 5 октября.
Первый сезон вышел в 2021 году. Съемки проекта стартовали еще в 2019-м, но были на время прерваны из-за пандемии.
Книги про Люпена экранизировались десятки раз. Первая лента, "Арсен Люпен против Шерлока Холмса", вышла в 1910-м.