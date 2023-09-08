Самый дорогой сериал в истории Netflix продлили на второй сезон

Продюсеры сериала по мотивам культового аниме One Piece заявили, что работа над сценарием второго сезона шоу завершена. Об этом пишет Variety.

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Новые эпизоды сериала, который считается самым дорогим в истории Netflix, могут выйти в эфир через 12-18 месяцев после окончания забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.