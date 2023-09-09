Актриса Мороз показала в Сочи свой режиссерский дебют

"Все диалоги героев крутятся вокруг секса, но в итоге самым важным остаются человеческие отношения и юмор, конечно. Наши герои проходят через множество ироничных и весьма неожиданных ситуаций. Финал всегда переворачивает историю с ног на голову. Я называю это кино провокационным по диалогам, здоровым в контексте мужчины-женщины и того, как выстраиваются отношения персонажей, и "улыбательным" по эмоции", - делится Мороз.