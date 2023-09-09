Актриса Мороз показала в Сочи свой режиссерский дебют
На фестивале "Новый сезон 2023" актриса Дарья Мороз представила свой режиссерский дебют - сборник киноновелл "Секс. До и после". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
В сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Okko, 14 эпизодов различной продолжительности - от 15 минут до получаса. Новеллы с разными героями объединены единым местом действия - дорогим рестораном.
Сама Мороз играет суровую управляющую ресторана. Очевидцы рассказали, что после каждой из новелл в зале раздавались громкие аплодисменты.
"Все диалоги героев крутятся вокруг секса, но в итоге самым важным остаются человеческие отношения и юмор, конечно. Наши герои проходят через множество ироничных и весьма неожиданных ситуаций. Финал всегда переворачивает историю с ног на голову. Я называю это кино провокационным по диалогам, здоровым в контексте мужчины-женщины и того, как выстраиваются отношения персонажей, и "улыбательным" по эмоции", - делится Мороз.
Фестиваль онлайн-кино "Новый сезон" проходит в Сочи 9-10 сентября.