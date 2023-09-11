Мультсериал «Я есть Грут» получит третий сезон

Второй сезон мультсериала «Я есть Грут» только вышел, а Marvel Studios уже продлила проект на третий сезон. Это случилось во время выставки D23 Expo во время панели Marvel.

© Чемпионат.com

«Я есть Грут» — мультсериал про малыша Грута. Первый сезон длился 15 минут, а второй получился чуть короче. В проекте малыша Грута бросают в различные забавные ситуации, из которых он выкручивается. Создатели шоу не побрезговали и камео других членов Стражей Галактики.