Флоренс Пью может сыграть Эбби во втором сезоне The Last of Us

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, который в последнее время очень активно делится новостями и слухами, главной претенденткой на роль Эбби во втором сезоне сериала The Last of Us была Флоренс Пью.

По словам инсайдера, с ней вели переговоры ещё до забастовки актёров, но результат этих переговоров неизвестен. В любом случае Пью не может говорить о чём-то подобном до конца забастовки актёров.

Второй сезон The Last of Us уже готовы снимать, но из-за забастовок производство начать невозможно. Ранее авторы шоу говорили, что готовы приступить к съёмкам сразу после окончания бунтов.