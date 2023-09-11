Расписание выхода эпизодов сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Вечером 10 сентября стартовал сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Шоу продолжит историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступит Франция.
В первый сезон войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Финал сезона состоится уже 15 октября.
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AMC тем временем уже продлила сериал на второй сезон, так что продолжение не заставит зрителей ждать слишком долго. На производство не повлияют даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда — для авторов сделали специальное исключение.
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