Расписание выхода эпизодов сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В первый сезон войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить раз в неделю по воскресеньям. Финал сезона состоится уже 15 октября.

AMC тем временем уже продлила сериал на второй сезон, так что продолжение не заставит зрителей ждать слишком долго. На производство не повлияют даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда — для авторов сделали специальное исключение.