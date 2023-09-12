Лучшие сериалы про вампиров всех времен

Красивые, стильные, бледные вампиры страшно харизматичны и жутко привлекательны. Неслучайно сериалы про вампиров так популярны у простых смертных.

© Кадр из сериала "Пищеблок"

«Рамблер» предлагает подборку самых симпатичных и увлекательных сериалов про вампиров.

Видео дня

1. Пищеблок

Год выхода: 2021

Страна: Россия

Рейтинг Кинопоиска: 7,4

Кадр из сериала "Пищеблок"

Действие сериала разворачивается в пионерском лагере «Буревестник». Дети исчезают по ночам, а к утру возвращаются другими. В деле решили разобраться пионер Валерка и вожатый Игорь.

2. Вампиры средней полосы

Год выхода: 2021

Страна: Россия

Рейтинг Кинопоиска: 8,3

Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Смоленские вампиры верны многовековой традиции. Если кто-то из них убьет человека, одного из вампиров казнят. Выяснить, кто виноват в смерти молодых ребят, тела которых были найдены в березовой роще, предстоит деду Славе.

3. Чем мы заняты в тени

Год выхода: 2019

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,6

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Если вы смотрели фильм Реальные упыри» и теперь скучаете по тем ребятам, смотрите сериал про них. Три вампира живут как соседи и каждый день вынуждены решать свои проблемы. Все как у людей, но есть небольшой нюанс.

4. Баффи — истребительница вампиров

Год выхода: 1997–2003

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Днем Баффи Саммерс учится в школе, а по ночам расправляются с нечистой силой. Но настоящей истребительницей ей помогает стать школьный библиотекарь. Сериал считается культовым, поэтому, если вы поклонник жанра, смотрите обязательно.

5. Интервью с вампиром

Год выхода: 2022

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,2

Многие помнят фильм с Брэдом Питтом, та же история получила версию в виде сериала, но с новым героем и в современных реалиях. Интервью проходит в Дубае.

6. Дневники вампира

Год выхода: 2009–2017

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

Подростковый сериал ставший культовым. Елена и Джереми потеряли родителей, но Елене становится симпатичным один из вампиров, а вот ее брат мечтает о мести.

7. Древние

Год выхода: 2013–2018

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8,3

Люди и вампиры мирно живут в Новом Орлеане. Но баланс нарушается, когда в город приходят Древние вампиры.

8. Быть человеком

Год выхода: 2011–2014

Страна: Канада, США

Рейтинг IMDb: 7,5

Кадр из сериала "Быть человеком"

И снова три соседа пытаются жить вместе в одной квартире, но на этот раз - вампир, оборотень и привидение. Проблем еще больше, но тем интереснее найти решение.

9. Настоящая кровь

Год выхода: 2008–2014

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,9

Наконец-то миролюбивые вампиры получили синтетическую кровь. Теперь можно не отказываться и не бороться с соблазном. Но не все вампиры готовы отказаться от крови настоящей.

10. Ван Хельсинг

Год выхода: 2016–2021

Страна: США

Рейтинг IMDb: 6,2