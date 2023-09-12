Лучшие сериалы про вампиров всех времен
Красивые, стильные, бледные вампиры страшно харизматичны и жутко привлекательны. Неслучайно сериалы про вампиров так популярны у простых смертных.
«Рамблер» предлагает подборку самых симпатичных и увлекательных сериалов про вампиров.
1. Пищеблок
- Год выхода: 2021
- Страна: Россия
- Рейтинг Кинопоиска: 7,4
Действие сериала разворачивается в пионерском лагере «Буревестник». Дети исчезают по ночам, а к утру возвращаются другими. В деле решили разобраться пионер Валерка и вожатый Игорь.
2. Вампиры средней полосы
- Год выхода: 2021
- Страна: Россия
- Рейтинг Кинопоиска: 8,3
Смоленские вампиры верны многовековой традиции. Если кто-то из них убьет человека, одного из вампиров казнят. Выяснить, кто виноват в смерти молодых ребят, тела которых были найдены в березовой роще, предстоит деду Славе.
3. Чем мы заняты в тени
- Год выхода: 2019
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8,6
Если вы смотрели фильм Реальные упыри» и теперь скучаете по тем ребятам, смотрите сериал про них. Три вампира живут как соседи и каждый день вынуждены решать свои проблемы. Все как у людей, но есть небольшой нюанс.
4. Баффи — истребительница вампиров
- Год выхода: 1997–2003
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8,3
Днем Баффи Саммерс учится в школе, а по ночам расправляются с нечистой силой. Но настоящей истребительницей ей помогает стать школьный библиотекарь. Сериал считается культовым, поэтому, если вы поклонник жанра, смотрите обязательно.
5. Интервью с вампиром
- Год выхода: 2022
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,2
Многие помнят фильм с Брэдом Питтом, та же история получила версию в виде сериала, но с новым героем и в современных реалиях. Интервью проходит в Дубае.
6. Дневники вампира
- Год выхода: 2009–2017
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,7
Подростковый сериал ставший культовым. Елена и Джереми потеряли родителей, но Елене становится симпатичным один из вампиров, а вот ее брат мечтает о мести.
7. Древние
- Год выхода: 2013–2018
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8,3
Люди и вампиры мирно живут в Новом Орлеане. Но баланс нарушается, когда в город приходят Древние вампиры.
8. Быть человеком
- Год выхода: 2011–2014
- Страна: Канада, США
- Рейтинг IMDb: 7,5
И снова три соседа пытаются жить вместе в одной квартире, но на этот раз - вампир, оборотень и привидение. Проблем еще больше, но тем интереснее найти решение.
9. Настоящая кровь
- Год выхода: 2008–2014
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,9
Наконец-то миролюбивые вампиры получили синтетическую кровь. Теперь можно не отказываться и не бороться с соблазном. Но не все вампиры готовы отказаться от крови настоящей.
10. Ван Хельсинг
- Год выхода: 2016–2021
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 6,2
Главная героиня - Ванесса Хельсинг – дочка того самого Ван Хельсинга. Она продолжает дело отца и получается у нее очень неплохо.