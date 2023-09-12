Начались съемки комедии "Дядя Леша"

Герой истории - дядя Леша - обычный дворник, который работает в детском доме в небольшом городе. По ночам он грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу тратит на нужды этого же детского дома. Его схема дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лешу "за работой". Герою ничего не остается, кроме как взять молодежь в подельники… С этого момента жизнь дяди Леши превращается в аттракцион, и ему предстоит решить гору проблем от приобретения новых "компаньонов", запутать расследование своих же преступлений, вернуть доверие любимой женщины, расплатиться за серьезные ошибки прошлого, а самое главное - реализовать до конца свой "план Робин Гуда". Жизнь его подельников тоже меняется - ведь благодаря этой авантюре они обретают человека, похожего на отца.