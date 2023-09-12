Второй сезон сериала "Зимородок" выйдет в сентябре

Турецкий хит "Зимородок" вернется на российские экраны уже в сентябре, в онлайн-кинотеатре "Иви". Зрители смогут узнать, пережил ли Ферит ранение и суждено ли ему построить счастливую жизнь с Сейран. Поклонники сериала также раскроют тайны судеб второстепенных персонажей: Пелин, Халиса-аги, Казыма-аги, Эсмы и других.

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По сюжету после ранения Ферита доставляют в одну из больниц Стамбула на машине скорой помощи и отправляют на экстренную операцию. Врачи предупреждают о том, что правая рука молодого человека может остаться навсегда парализованной. Вся семья винит в случившемся Сейран. Пока девушка и Ифакат ссорятся в больничной уборной, Гюльгюн подслушивает их разговор и узнает, что Сейран знает об отношениях Ифакат и Орхана. Боясь, что Сейран проболтается, Ифакат убеждает Халиса-агу в том, что Сейран и Ферит должны пожениться. На следующий день после пышной свадьбы в особняк приезжают дочь и внук Халиса-аги из Лондона, чтобы пожить вместе с ними.

Главные роли в сериале исполнили Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир. Новые серии будут выходить на "Иви" каждую неделю. Сначала на платформе будет появляться одноголосый перевод, многоголосый дубляж - чуть позже.

Иван Гринин, директор по контенту "Иви", комментирует новость: "Продолжение сериала "Зимородок" - долгожданный релиз на "Иви". Первая часть стала настоящим хитом, поэтому мы спешим дать нашим зрителям возможность посмотреть второй сезон.