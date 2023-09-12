Продюсер «Очень странных дел» пообещал масштабный финал

Мы не можем оставаться на том же уровне, что в четвёртом сезоне, не расширяя масштаб и глубину. Это будет масштабная кинематографическая история, которая только называется сериалом. «Очень странные дела 5» столь же велик, как и любой из самых больших фильмов, которые мы только видели.