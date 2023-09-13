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Авторы сериала «Ван-Пис» надеются выпустить 12 сезонов шоу

В интервью изданию Deadline создатели сериала «Ван-Пис» Марти Адельштейн и Бекки Клементс заявили, что они надеются выпустить около 12 сезонов. Столь большое количество сезонов авторам нужно для того, чтобы рассказать основную историю манги, которая насчитывает более 1000 глав.

Авторы сериала «Ван-Пис» надеются выпустить 12 сезонов шоу
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При этом у создателей уже есть «дорожная карта» с шестью сезонами шоу, которую они уже показали продюсерам Netflix. Адельштейн и Клементс уверены в том, что им удастся выпустить как минимум пять продолжений, однако в онлайн-кинотеатре пока не подтвердили эту информацию.

Кроме того, авторы подтвердили, что съёмки второго сезона шли бы прямо сейчас, если бы не забастовки сценаристов и актёров Голливуда. В итоге производство стартует только после завершения протестов.

Первый сезон «Ван-Писа» вышел 31 августа и получил положительные оценки от критиков и зрителей. За первые четыре дня сериал набрал 18,5 млн просмотров или 140 млн просмотренных часов — по этому показателю шоу опередило третий сезон «Ведьмака» сразу в два раза.

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