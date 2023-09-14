Продюсер новых «Папиных дочек» поделился деталями сериала

Первое отличие — отсутствие закадрового смеха. Ещё продюсер отметил, что теперь постановка кадра совсем другая, да и актёры работают совсем иначе. А ещё Вячеслав вспомнил про сериал «Друзья».

Скорее это спин-офф. Это, кстати, уникальная для российского телевидения история. У нас пока никто не возвращался к уже знакомым персонажам, вместе с которыми выросло целое поколение зрителей. Нам в этом плане ещё и сильно повезло, ведь подросшие «дочки» — это довольно молодые люди. Тут не будет такой грусти, как, допустим, на воссоединении «Друзей», когда невозможно смотреть на постаревших героев.