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Продюсер продолжения «Папиных дочек» поделился деталями сериала

Продюсер сериала «Папины дочки. Новые» Вячеслав Муругов поделился деталями шоу. По его словам, проект будет сильно отличаться от оригинального шоу.

Продюсер новых «Папиных дочек» поделился деталями сериала
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Первое отличие — отсутствие закадрового смеха. Ещё продюсер отметил, что теперь постановка кадра совсем другая, да и актёры работают совсем иначе. А ещё Вячеслав вспомнил про сериал «Друзья».

Скорее это спин-офф. Это, кстати, уникальная для российского телевидения история. У нас пока никто не возвращался к уже знакомым персонажам, вместе с которыми выросло целое поколение зрителей. Нам в этом плане ещё и сильно повезло, ведь подросшие «дочки» — это довольно молодые люди. Тут не будет такой грусти, как, допустим, на воссоединении «Друзей», когда невозможно смотреть на постаревших героев.

Муругов рассказал, что когда-то «Папиных дочек» хотели адаптировать для других стран. Например, отсняли несколько серий для Германии, но планы изменились.

Сериал «Папины дочки. Новые» дебютирует 19 сентября. Премьера состоится на Start и СТС в 19:00 мск. В первом сезоне нового шоу будет 20 эпизодов.

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