Сериал "Ван-Пис" продлили на второй сезон спустя две недели после премьеры

Экранизация популярного аниме "Ван-Пис" от Netflix получит второй сезон. Об этом сообщили в официальном аккаунте сериала в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ) с помощью аниматроника улитки голосом Эйитиро Оды, нарисовавшего оригинальную мангу.

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Эйитиро Ода подчеркнул, что написание сценария для второго сезона потребует времени, и попросил всех набраться терпения. Однако он все-таки намекнул на возможное появление во втором сезоне нового героя - "великого врача". Вполне вероятно, речь идет о персонаже Тони Тони Чоппере - в аниме и манге он является врачом в команде пиратов Соломенной шляпы. Для справки, Чоппер - северный олень (да), который может превращаться в человека.

Премьера сериала "One Piece. Большой куш" состоялась 31 августа. Проект, заявленный как самый дорогой в истории Netflix, за две недели выбился в лидеры сервиса: по состоянию на 14 сентября он занимал вторую строчку рейтинга среди телевизионных шоу.

Сериал является адаптацией аниме "Ван-Пис", первая серия которого вышла в Японии в 1999 году. Аниме, в свою очередь, стало экранизацией одноименной манги Эйитиро Оды, которая начала выходить в 1997 году.

В центре сюжета - отчаянный юноша по имени Монки Ди Луффи, мечтающий стать королем пиратов. В детстве он съел волшебный фрукт и получил способность растягивать тело. Он собирает команду единомышленников, чтобы найти главное сокровище всех пиратов - легендарный Ван-Пис.