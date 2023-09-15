Названа дата выхода сериала «Оборотень»

— Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, чем персонаж мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначная личность. Зрителям откроется его вторая сторона, что будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости и насколько сложен бывает этот путь. У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия, — считает актер Максим Щёголев. — Смена времен года предопределяет и смену в контентном предложении: если летом хотелось смотреть легкие проекты и комедии, то сейчас на сцену выходит тяжелый экшн.