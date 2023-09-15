Трейлер: на "Кинопоиске" выйдет мультсериал по "Трем богатырям"

"Каждая серия будет посвящена новой передряге. Герои будут встречаться со сказочными существами и наводить порядок в родных землях. Попадая в забавные переделки, богатыри и их команда заодно набираются уму-разуму", - отмечает сервис, заверяя, что проект будет интересен не только детям, но и родителям.