Трейлер: на "Кинопоиске" выйдет мультсериал по "Трем богатырям"
Культовая и, кажется, безразмерная отечественная анимационная франшиза про богатырей прирастёт мультсериалом.
Анонсировано, что новый сериал расскажет о приключениях легендарной троицы и их друзей. "Герои совершат множество подвигов: оживят несчастного Кощея, найдут пропавшую корону Князя, расправятся с жестоким ханом - всё им по плечу. Даже с нечистой силой справятся. На помощь трём богатырям всегда готовы прийти конь Юлий, Змей Горыныч и остальные полюбившиеся зрителям персонажи франшизы", - сообщает онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который эксклюзивно выпустит проект.
"Каждая серия будет посвящена новой передряге. Герои будут встречаться со сказочными существами и наводить порядок в родных землях. Попадая в забавные переделки, богатыри и их команда заодно набираются уму-разуму", - отмечает сервис, заверяя, что проект будет интересен не только детям, но и родителям.
Точной даты премьеры мультсериала пока нет, но обещают "скоро". А пока можно посмотреть трейлер.