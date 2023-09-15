Расписание выхода эпизодов сериала «Папины дочки: Новые»

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Уже 18 сентября состоится премьера сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.
В первый сезон новых «Папиных дочек» войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в онлайн-кинотеатре START. Финал сезона состоится уже 5 октября.
Расписание сериала «Папины дочки: Новые»
- 1-я серия 18 сентября
- 2-я серия 18 сентября
- 3-я серия 18 сентября
- 4-я серия 19 сентября
- 5-я серия 19 сентября
- 6-я серия 20 сентября
- 7-я серия 20 сентября
- 8-я серия 21 сентября
- 9-я серия 21 сентября
- 10-я серия 25 сентября
- 11-я серия 25 сентября
- 12-я серия 26 сентября
- 13-я серия 26 сентября
- 14-я серия 27 сентября
- 15-я серия 27 сентября
- 16-я серия 28 сентября
- 17-я серия 2 октября
- 18-я серия 3 октября
- 19-я серия 4 октября
- 20-я серия 5 октября
Чемпионат.com: главные новости