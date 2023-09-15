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Расписание выхода серий первого сезона сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 18 сентября состоится премьера сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Расписание выхода эпизодов сериала «Папины дочки: Новые»
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В первый сезон новых «Папиных дочек» войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в онлайн-кинотеатре START. Финал сезона состоится уже 5 октября.

Расписание сериала «Папины дочки: Новые»

  • 1-я серия 18 сентября
  • 2-я серия 18 сентября
  • 3-я серия 18 сентября
  • 4-я серия 19 сентября
  • 5-я серия 19 сентября
  • 6-я серия 20 сентября
  • 7-я серия 20 сентября
  • 8-я серия 21 сентября
  • 9-я серия 21 сентября
  • 10-я серия 25 сентября
  • 11-я серия 25 сентября
  • 12-я серия 26 сентября
  • 13-я серия 26 сентября
  • 14-я серия 27 сентября
  • 15-я серия 27 сентября
  • 16-я серия 28 сентября
  • 17-я серия 2 октября
  • 18-я серия 3 октября
  • 19-я серия 4 октября
  • 20-я серия 5 октября
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