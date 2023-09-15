Расписание выхода эпизодов сериала «Папины дочки: Новые»

Уже 18 сентября состоится премьера сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

В первый сезон новых «Папиных дочек» войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в онлайн-кинотеатре START. Финал сезона состоится уже 5 октября.