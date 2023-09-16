Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжение

Сериал "Мажор" стартовал в 2014 году. В 2016-м стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ картины.

Проект рассказывает о сыне олигарха Игоре Соколовском. В один из ночных загулов он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции.