Сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжение
Франшиза "Мажор" получит продолжение. Об этом представители Плюс Студии рассказали "Газете.Ru".
Шоураннер Максим Полинский начал работу над пятым сезоном сериала и третьим полнометражным фильмом "Мажора".
Также плюс Студия приступила к производству нового сезона сериала "Метод". Полинский взял креативный контроль над проектом.
Сериал "Мажор" стартовал в 2014 году. В 2016-м стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на показ картины.
Проект рассказывает о сыне олигарха Игоре Соколовском. В один из ночных загулов он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции.
В ролях "Мажора" - Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Денис Шведов.
Сериал "Метод" рассказывает о детективе Родионе Меглине (Константин Хабенский), который раскрывает громкие преступления. Напарницей Меглина стала выпускница юридического факультета Есения Стеклова (Паулина Андреева).