Сериал "Этерна" перезапустят в 2024 году

Фэнтези-сериал "Этерна" по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны", который вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в январе 2022 года, получит перезапуск в следующем году с обновленным актерским составом и с новой съемочной командой. Об этом сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев на презентации проектов нового сезона.

"Два года назад на "Кинопоиске" был представлен пилотный выпуск проекта "Этерна". Его задача была понять, насколько аудитории интересно увидеть большой российский фэнтези-проект. <…> Мы перезапустили проект и позвали режиссера Сергея Трофимова . На данный момент проект полностью снят", - сказал Китаев, добавив, что весной 2024 года сериал покажут на "Кинопоиске".

По сюжету мир под названием Кэртиана был создан тысячи лет назад четырьмя богами, которые покинули его ради борьбы со злом. В качестве правителя боги оставили короля Ракана и четверых своих наследников - Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они стали родоначальниками Великих домов, а их потомки - Людьми Чести. Спустя сотни лет в Кэртиане, уклад жизни которой напоминает Европу XVII века, наступили смутные времена, а потомки древних правителей начали борьбу за власть.