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Сериал "Этерна" перезапустят в 2024 году

Фэнтези-сериал "Этерна" по циклу романов Веры Камши "Отблески Этерны", который вышел в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в январе 2022 года, получит перезапуск в следующем году с обновленным актерским составом и с новой съемочной командой. Об этом сообщил руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев на презентации проектов нового сезона.

Сериал "Этерна" перезапустят в 2024 году
© Кадр из сериала "Этерна"

"Два года назад на "Кинопоиске" был представлен пилотный выпуск проекта "Этерна". Его задача была понять, насколько аудитории интересно увидеть большой российский фэнтези-проект. <…> Мы перезапустили проект и позвали режиссера Сергея Трофимова. На данный момент проект полностью снят", - сказал Китаев, добавив, что весной 2024 года сериал покажут на "Кинопоиске".

Роли в обновленной "Этерне" исполнят в том числе Антон Рогачёв, Иван Трушин, Павел Чинарев, Юрий Чурсин, Антон Кузнецов, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Иван Добронравов.

Проект основан на цикле романов, который выходит с 2004 года.

По сюжету мир под названием Кэртиана был создан тысячи лет назад четырьмя богами, которые покинули его ради борьбы со злом. В качестве правителя боги оставили короля Ракана и четверых своих наследников - Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Они стали родоначальниками Великих домов, а их потомки - Людьми Чести. Спустя сотни лет в Кэртиане, уклад жизни которой напоминает Европу XVII века, наступили смутные времена, а потомки древних правителей начали борьбу за власть.