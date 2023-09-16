Что известно о втором сезоне «Игры в кальмара»

Первый сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» вышел на платформе Netflix в 2021 году и сразу же покорил миллионы зрителей по всему миру — в год выхода шоу стало самым популярным проектом в истории видеоплатформы.

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Уже осенью 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек сообщил о продлении сериала на второй сезон.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении самого популярного южнокорейского шоу, когда второй сезон «Игры в кальмара» выйдет на экраны и какие актеры вернутся к своим ролям.

О чем был первый сезон «Игры в кальмара»?

«Игра в кальмара» рассказывает о группе людей, которые соглашаются поучаствовать в смертельно опасной игре на выживание. Победитель игры получает 45,6 миллиарда вон (около 3,5 миллиарда рублей), при этом остальные участники к концу соревнований расстанутся с жизнью.

В игре принимают участие 456 людей разного возраста и социального положения. Соревнования напоминают детские игры, например, первым испытанием становится аналог игры «Тише едешь — дальше будешь». Те, кому удается справиться с заданием, проходят в следующий этап, в итоге до финала дойдет лишь один человек.

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Главный герой Сон Ки Хун — безработный мужчина с серьезными денежными проблемами. Он принимает приглашение поучаствовать в игре, чтобы избавиться от долгов и помочь своей больной матери. По ходу сюжета он начинает сотрудничать с другими участниками игры, помогает слабым и старается остаться человеком, несмотря на ужасы, происходящие вокруг.

В итоге Сон Ки Хун остается единственным выжившим и, соответственно, побеждает в «Игре в кальмара». Однако он не намерен довольствоваться своим внушительным денежным призом — Ки Хун хочет понять, как возникла игра, и остановить ее создателей.

Также первый сезон рассказывает историю полицейского по имени Хван Чжун Хо — он пробирается на остров, где проходит «Игра в кальмара», чтобы найти своего старшего брата, который пропал несколько лет назад. В финале сезона выясняется, что брат Чжун Хо стал ведущим смертельной игры — он стреляет в младшего брата, и тот падает в воду. Ожидается, что история братьев продолжится во втором сезоне шоу.

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»?

Точная дата выхода продолжения сериала на данный момент неизвестна. Звезда первого сезона «Игры в кальмара», южнокорейский актер Ли Джон-джэ рассказал о том, что съемки продолжения сериала начались летом 2023 года.

Второй сезон будет масштабней, поэтому для завершения съемок потребуется больше времени, — сообщил Ли Джон-джэ, актер, исполнитель главной роли в «Игре в кальмара».

По словам актера, съемочный процесс займет около 10 месяцев. Столько же времени создатели потратили на съемки первого сезона «Игры в кальмара», однако тогда в графике возникали задержки из-за пандемии COVID-19.

Так что премьеру второго сезона «Игры в кальмара» не стоит ждать раньше 2024 года.

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Что известно о сюжете второго сезона «Игры в кальмара»?

В финале первого сезона история главного героя по имени Сон Ки Хуна не получает логического завершения — создатели шоу намекнули зрителям, что «Игра в кальмара» еще не подошла к концу.

Известно, что события второго сезона «Игры в кальмара» будут по-прежнему разворачиваться в Южной Корее — об этом рассказал режиссер сериала Хван Дон-хек. При этом он допустил, что в третьем сезоне место действия, возможно, изменится.

В новых сериях останется прежним и главный герой сериала — зрители будут наблюдать за Сон Ки Хуном в исполнении Ли Джон-джэ. По словам самого Джон-джэ, в новых сериях его герой захочет отомстить создателям игры: «Ключевой фигурой, которая контролировала работу игр в первом сезоне, был Ли Бен-хон (актер, сыгравший ведущего), поэтому, похоже, мы двое будем центральными персонажами новой истории».

Также в сериале появится новая кукла — «парень» жуткой куклы Ен Хи из первой части. Ее образ был основан на одноименном персонаже с обложек корейских учебников, где Ен Хи часто изображали вместе с мальчиком по имени Чхоль Су. Неизвестно, в каком испытании появится кукла-мальчик — можно только предположить, что, как и его «подруга» из первого сезона, Чхоль Су будет связан с чем-то жестоким и кровожадным.

Создатели сериала не раскрывают, что именно будет происходить во втором сезоне «Игры в кальмара», однако режиссер упоминал, что планирует шире раскрыть прошлое Фронтмена.

Пока я писал первый сезон, я думал об историях, которые могли бы появиться во второй части, если бы я смог ее воплотить — одной из них была история Фронтмена, — сказал режиссер сериала Хван Дон-хек.

Создатель сериала также говорил, что хочет подвергнуть критике полицию Кореи и ее роль в современном обществе.

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Кто сыграет во втором сезоне «Игры в кальмара»?

Летом 2023 года на официальном YouTube-канале Netflix вышел анонс, где представили новых актеров, которые дебютируют во втором сезоне «Игры в кальмара».

Новые актеры второго сезона «Игры в кальмара»:

Им Си-ван («Адвокат», «Неудавшаяся жизнь», участник бойз-бенда ZE:A); Кан Ха-ныль («Неудавшаяся жизнь»); Пак Сон-хун («Дневник психопата», «Ледяной цветок»); Чан Дон-гон («38-я параллель»).

В этом же анонсе были показаны актеры, которые вернутся к своим ролям из первого сезона сериала.

Кто вернется к своим ролям во втором сезоне «Игры в кальмара»:

Ли Джон-джэ — Сон Ки Хун, главный герой, который сумел победить в «Игре в кальмара» и теперь хочет остановить ее; Кон Ю — рекрутер, набирающий участников для «Игры в кальмара»; Ви Хаджун — Хван Джун Хо, полицейский, который отправился на остров, где проводилась «Игра в кальмара», чтобы найти пропавшего старшего брата. В конце первого сезона получил серьезное ранение; Ли Бен-хон — Хван Ин Хо, также известный как Ведущий или Фронтмен в маске. Распорядитель «Игры в кальмара», ведущий игр, пропавший без вести брат Хвана Чжун Хо.

Режиссер Хван Дон-хек также поделился, что во втором сезоне зрители смогут увидеть актрису Чон Хо-ен, несмотря на то, что ее героиня Кан Сэ Бек рассталась с жизнью перед финальным испытанием. Детали возвращения режиссер не раскрыл: «Может быть, у нее есть сестра-близнец, так что посмотрим».

Также создатель шоу рассказал Variety, что во втором сезоне сериала зрители не увидят голливудских актеров. При этом он добавил, что в будущем может пригласить на одну из ролей Леонардо Ди Каприо — американский актер является большим фанатом сериала.

Во втором сезоне не будет известного голливудского актера. Это не входит в планы. Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», так что, если время или возможности позволят, мы можем попросить его присоединиться к съемкам, — заявил Хван Дон-хек.

Будет ли третий сезон «Игры в кальмара»?

В декабре 2021 года Хван Дон-хек, режиссер сериала, рассказал, что обсуждал с представителями Netflix работу над вторым и третьим сезонами шоу.