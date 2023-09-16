Вышел трейлер сериала "Пригородные крики"

Опубликован трейлер John Carpenter's Suburban Screams.

Шоу ожидается с повышенным интересом, ведь это первый "полноценный" сериал в фильмографии 75-летнего Джона Карпентера, одного из титанов жанрового кино. Ранее Карпентер точечно обращался к малым экранам лишь антологией "Мастера ужасов".

Более того, "Пригородные крики" - первая серьезная работа Карпентера как постановщика более за чем десять лет: после прохладно принятой "Палаты" 2010-го года режиссер снимал все эти годы лишь музыкальные видео.

Джон Карпентер выступает в проекте режиссером и исполнительным продюсером.

В первом сезоне "Криков" анонсированы шесть серий. Обещано исследование неявного, тайного зла, тихо притаившегося за благополучными фасадами. В основе - реальные истории.