В продолжении сериала «Счастливы вместе» появится пес Барон

Издание Mash поделилось интересными деталями продолжения сериала «Счастливы вместе», которое получило название «Букины». Помните культового пса семейства, Барона? Так вот, он появится в шоу.

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Собака, которая играла Барона в оригинальном сериале, умерла, но авторы сериала нашли другого кандидата на эту роль. Обновлённого Барона пока не показали, но он должен быть максимально приближен к оригинальной версии пса.

Оригинальное шоу выходило с 10 марта 2006 года по 2 января 2013 года. Сериал «Счастливы вместе» закрыли после шестого сезона из-за отсутствия свежих идей.