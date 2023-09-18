«Поколение "Ви"» станет очень важным для четвертого сезона «Пацанов»

Уже совсем скоро стартует сериал «Поколение „Ви“, который выступит спин-оффом „Пацанов“. Во время интервью изданию Entertainment Weekly актриса Клаудия Думит, сыгравшая Викторию Ньюман, рассказала, как шоу повлияет на основной сериал.

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По словам Думит, «Поколение „Ви“ определит, в какую сторону будет развиваться четвёртый сезон „Пацанов“. О чём конкретно говорит актриса, пока непонятно.

Сериал закладывает множество основ, на которых будет строиться четвёртый сезон.

Действие сериала развернётся в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International. В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе.