Расписание выхода второго сезона сериала «Зимородок»

Второй сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок» стартовал в России уже 17 сентября. Продолжение шоу вышло как минимум в онлайн-кинотеатре «Иви» и «Окко» с русской озвучкой.

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Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждое воскресенье с русским дубляжом. На данный момент у второго сезона заявлены десять эпизодов, однако шоу наверняка в итоге получит около 36 серий — столько было у первого сезона.

Расписание второго сезона сериала «Зимородок»

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«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он постоянно ходит на вечеринки и заводит себе новых девушек, вообще не думая о своём будущем. Поведение Ферита сильно расстраивает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.