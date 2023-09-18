Валя Карнавал сыграет в сериале «Экстрим»

Проект расскажет о парне из глубинки Сергее (Дмитрий Белоцерковский), которому получили развлечь главную гостью из Москвы - дочь полковника Ольгу (Валя Карнавал). Чтобы впечатлить девушку, герой вместе с друзьями разыгрывает шоу - инсценировку в стиле разборок "лихих 90-х". Ольге не понравился такой прием, поэтому она решила "отомстить" за "аттракцион". В итоге маленький город превращается в центр уже настоящего конфликта полиции, криминала и каждого местного жителя.