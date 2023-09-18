Валя Карнавал сыграет в сериале «Экстрим»
Блогерша и певица Валя Карнавал снимется в комедийном сериале "Экстрим". Об этом "Газете.Ru" сообщили представители онлайн-кинотеатра Premier.
Съемки "Экстрима" стартовали 15 сентября.
Проект расскажет о парне из глубинки Сергее (Дмитрий Белоцерковский), которому получили развлечь главную гостью из Москвы - дочь полковника Ольгу (Валя Карнавал). Чтобы впечатлить девушку, герой вместе с друзьями разыгрывает шоу - инсценировку в стиле разборок "лихих 90-х". Ольге не понравился такой прием, поэтому она решила "отомстить" за "аттракцион". В итоге маленький город превращается в центр уже настоящего конфликта полиции, криминала и каждого местного жителя.
Режиссер картины - Андрей Берченко. В ролях - Валя Карнавал, Дмитрий Белоцерковский, Ян Цапник, Марина Федункив, Семен Стругачев, Семен Молоканов, Юлия Серина, Игорь Жижикин, Олег Васильков.
Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл "Психушка". В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.